Politiet måtte dempe feststøy

Flere fester i distriktet har skapt så mye støy i natt at politiet ble nødt til å be festdeltakerne om å dempe seg. Både i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden har politiet oppsøkt private adresser for å dempe støyen. I tillegg ble over 20 personer sendt hjem fra sentrum i de tre byene.