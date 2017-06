– Åtte rumenere ble pågrepet fredag i nærheten av romleiren på Lisleby. Noen av personene har hatt opphold i leiren, opplyser krimsjef i Fredrikstad, Rune Albertsen.

To tenåringer

Politiet fant omtrent 250 dekk i lastebilen. Dette er dekk som knyttes til et tyveri hos dekkfirmaet Bodahl-Johansen i mai.

– Tre rumenere har fått en bot på 25.000 kroner hver for heleri. Disse er nå uttransportert fra landet. De tre hevder de bare har vært med på omlasting, forklarer han.

Krimsjefen opplyser at to av dem som ble pågrepet var under 18 år.

Har satt opp kameraovervåkning

Daglig leder i dekkfirmaet Bodahl-Johansen på Øra i Fredrikstad, Erik Bodahl-Johansen, forteller at det ikke har vært noe kjekt å oppleve innbrudd etter innbrudd.

– Tyveriene har stort sett skjedd i helgene. Da har det vært så mye som hundre dekk som har blitt borte i løpet av en helg, sier han.

De har vurdert kameraovervåkning av lageret hvor tyveriene har skjedd.

– På selve fabrikken har vi det. Det har vært effektivt. Men på det lageret vi leier, har vi ikke hatt noe kameraovervåkning, så der har tyvene fått jobbet litt mer i fred – selv om de har måttet bryte seg i inn gjerder og porter. Men nå har vi ordnet overvåking, sier han.

Omtrent en tredjedel av dekkene er nå tilbake, noe Bodahl-Johansen aldri trodd.

– Jeg ble positivt overrasket at det var mulig å finne dem. Jeg hadde nesten belaget meg på at de var ute av landet allerede.

Har hatt dialog med kommunen

Krimsjefen sier de tidligere har hatt kontakt med kommunen når det gjelder hendelser knyttet til romleiren i Fredrikstad, men kommer ikke til å gjøre noe spesielt etter denne hendelsen.

– Vi melder ikke direkte til kommunen. Romleiren har tidligere vært på agendaen i møter med kommunen, men det har ikke vært noen kriminelle handlinger der før.

Kan det være mulig å oppklare de andre dekktyveriene?

– Vi vurderer det alltid, men det er vanskelig når vi ikke har dekkene lenger og ikke har gode bevis, sier krimsjef Rune Albertsen.