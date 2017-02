Stort kjøttbeslag på Svinesund

Tollerne på Svinesund beslagla 1165 kilo kjøtt og ti kilo ost lørdag formiddag. Det skjedde etter at Utrykningspolitiet hadde stanset en varebil som så ut til å være svært tungt lastet på E6 ved Rygge, og varebilen ble brakt tilbake til tollstasjonen. Kameraer viste at bilen hadde passert inn over den gamle Svinesundsbrua. Føreren forklarte at han var på vei til Stavanger med varene, og at det var en forening i byen som skulle ha maten.