Nye valgkretser

De politiske partiene i Østfold, Akershus og Buskerud må etablere regionpartier før de skal stille i fylkestingsvalget om to år. Flere partiene mener de har dårlig tid på seg, og mener det også blir forvirrende for velgerne at regionene blir valgkrets i fylkestingsvalget, mens de gamle fylkene blir valgkrets i stortingsvalget om fire år.