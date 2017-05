Mistenker at trehusbrann kan være påsatt

Vidar Andersen hos politiet i Halden forteller at brannen i Oscars gate kan ha vært påsatt. Foto: Per Øyvind Fange/NRK

– Ut fra de opplysningene vi har så langt, så var det ikke tilkoblet strøm på stedet. Det kan tyde på at det er tilført bar ild, men det er fortsatt uavklart, sier politiførstebetjent Vidar Andersen i Halden-politiet.

Det var ved 3-tiden natt til mandag at det ble meldt om brann i det gamle trehuset i Halden sentrum.

Trehusene ligger tett i tett, og mer enn 20 personer i nabolaget ble evakuert.

Brannmannskapene fikk slukket brannen raskt. Mandag morgen var kriminalteknikere på stedet for å finne ut hva som kan være brannårsaken.

Ytterveggen mot bakgården er tydelig brannskadet, og bare restene er igjen av en utbrent plastikktønne inntil husveggen.

Butikkdriver: – Mye å rydde opp

En av dem som ble rammet av brannen, er Åse Setterquist. Hun vokste opp i huset som tok fyr, og i dag driver hun bruktbutikk i det samme bygget.

Selve butikken ble ikke rammet av brannen, men et lager er skadet.

– Jeg hoppet rett i bilen og kjørte ned da jeg fikk høre om brannen. Lageret inneholder alt mulig rart som man kan finne i en bruktbutikk, det var spesielt mange gamle lamper som vi skulle hatt på loppemarked der. Jeg regner med at alt er ødelagt, forteller hun.

NRK er med når hun like etter ser inn vinduet til lageret.

Brannvesenet har knust det, og det siver røyklukt ut. Men skadene er mindre enn hun fryktet.

– Men det blir mye å rydde opp, sukker hun.

Huset er ubebodd, men Setterquist kjenner det godt ettersom hun vokste opp her.

– Jeg ble født i andre etasje her. Så jeg kjenner hver krik og krok i dette bygget. Det kjennes veldig rart nå, sier Setterquist.

Hørte skriking

Også for Kawtar Nabbach har natten vært dramatisk. Hun var våken da brannen i Oscars gate brøt ut, men hun oppdaget det ikke selv før hun plutselig hørte skriking.

Hun var en av de 25 som ble evakuert

– Da jeg hørte at det var brann, så tenkte jeg bare «nå må alle ut». Alle sammen, voksne og barn. Folk sto og telte barn for å være sikre på at alle var ute, sier Nabbach.

– Kan du reise tilbake til leiligheten du ble evakuert fra?

– Ja, det kan jeg, men jeg eier den ikke. Den var ikke skadd da jeg dro derfra, men jeg var en av de første som dro. Hva som har skjedd etter at jeg dro derfra, vet jeg ikke.