Lurt til å kjøpe dyre tepper

Politiet i Follo opplyser om et par over gjennomsnittet frekke unge menn i Skiptvet. De skal ha lurt en eldre kvinne til å kjøpe dyre tepper ved å gi seg ut for å være barn av fastlegen hennes. Politiet leter etter de to, og en eldre Volvo stasjonsvogn de trolig har brukt.