Lag et levende bilde av planter

Snekker ​Stine Bjørnstad planter sukkulenter i en ramme og henger det opp på veggen. Et godt tips for dem som glemmer å vanne, men også for dem med lite plass.

Stine Bjørnstad bruker mose og hønsenetting som underlag, før sukkulenter i forskjellige former og farger settes ned. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

– Har du en liten, trang balkong er det smart å ta veggene i bruk. Og dette plantebildet av sukkulenter krever lite stell. Du tar det ned fra veggen og spyler det innimellom, og henger det opp igjen, sier hun.

Dekorative og lettstelte

Sukkulenter er planter som kan lagre vann i blader eller stengler, noe som gjør at de tåler noe tørke, og er perfekt for den som skal reise bort eller ønsker en lettstelt hage.

De trives både inne og ute. Men, ikke alle tåler vinteren. Da er det ikke verre enn at du tar inn plantebildet når kuldegradene kommer.

Dette trenger du

Ramme, uteskruer, lim, fiberduk, hønsenetting og plast. Drill for å bore og skru. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

4 6–7 cm tykke lektere, 2 x 85 cm og 2 x55 cm, skråvinkel 45º

8 lange uteskruer

Bor

PU-lim

Avbitertang for å klippe til nettingen

Stiftemaskin

Hønsenetting med vide hull

Plast

Fiberduk

Jord, mose og sukkulenter

Slik gjør du