Stine Bjørnstad laget den praktiske arbeidsbenken i programmet Hagen min. Hun mener folk fint vil klare å bygge et lignende kjøkken selv.

– Det trenger ikke bli så komplisert. Vi trenger noen hyller, en liten utslagsvask, en god arbeidsflate og kanskje noen hjul så det blir enkelt å flytte på benken, sier hun.

Stine Bjørnstad er grovsnekker i programmet Hagen min. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

Bjørnstad snekrer en benk som skal tåle litt vind og vær, og bruker osp som har ligget ute og fått en fin gråfarge.

– Men, furu går fint det også. Med furu blir det dessuten ikke så tungt, og lettere å flytte på, forsikrer Stine.

Bordet har en enkel konstruksjon, der sidene/beina skrus sammen først, før de monteres i benkeplata.

Dette trenger du

Materialene kan du få skåret til hos trelasthandleren. En god drill, bor og lange nok skruer er det som skal til for å montere bordet.

Stine har brukt franske treskruer. Denne oppskriften er med hjul, men du kan selvsagt droppe hjulene og la hver hylleside være like lange.

Dette trenger du til utekjøkkenet Ekspandér faktaboks Benkeplate: Fire plankebord: 15 x 175 cm.

Side/bein m/hjul: Fire plankebord: 14 x 75 cm.

Side/bein u/hjul: Fire plankebord: 14x 90 cm

50 cm lekt: 6 stk. tre til hvert bein/side.

Hyller inni: Fire plankebord: 13,5 x 155 cm.

Hyllebord utside: 2 plankebord: 18,5 x 154

To hjul - 15 cm høye

To knotter til beina på andre siden

En liten utslagsvask.

Ev. et håndtak

Understellet

En hylleside er klar. Skrudd sammen med lekter, som hyllebord og benkeplate skal hvile på. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

Begynn med sidene/beina. Legg de fire bordene ved siden av hverandre og skru dem fast med tre lekter; øverst, i midten og nederst. Bruk rustfrie skruer og husk å forborre hullene før du skrur!

Nå kan du skru hyllebordene fast i lektene. Bor hull i hyllebordene og skru dem fast i lektene fra oversiden av hylla. Samme prosedyre på hver side. Nå er understellet klart.

NB! I videoen legger Stine i hyllene helt til slutt. Men det er like greit å lage hele understellet klart først.

Benkeplata

Den ene siden er kortere enn den andre. Det er fordi det skal hjul på plass. Foto: NRK

Legg plankebordene til benkeplata ved siden av hverandre, med oversiden ned, og pass på at det er ca. 0,5 cm mellomrom mellom dem. Skru fast understell til benkeplate. Skru fra undersiden av lekt og opp i undersiden av benkeplate

Til slutt monteres hjul og knotter.

Snu benken og sett rett vei.

Sidene skrus sammen først, før montering på benkeplate. (Hyller kan skrus på nå, eller legges i til slutt.)

Om du ønsker å skjule hyllene, skru fast to plankebord på utsiden.

Legg vasken du vil bruke opp ned og tegn rundt den. Bor et hull for å få plass til sagbladet. Pass på å sage i passende avstand fra streken slik at hullet ikke blir så stort at hele vasken går rett gjennom! (Mange nye vasker har med pappmal.)

Nå kan du velge hvor avansert utløp du skal ha. Stine valgte å sette en bøtte på hylla rett under sluket. Enklere blir det ikke.

Til slutt festes et håndtak på den ene siden. (På motsatt side av «hjul-siden») Fin å henge kjøkkenhåndkle og redskap på, og til å holde i når bordet skal flyttes på.

Dersom benken skal stå ute uten tak kan du enten la det stå og grånes naturlig, eller du kan sette det inn med treolje eller en utebeis i ønsket farge.