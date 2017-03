Kritisk til utsettelse

Gruppeleder for Halden Arbeiderparti, Arve Sigmundstad, kaller lekkasjene fra Nasjonal Transportplan for "tidenes mageplask" fra regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF. Han mener at å utsette ferdigstillelsen av Inter-City til 2034 er en katastrofe for Haldensamfunnet.