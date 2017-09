Kjørte båt i amfetaminrus

En Fredrikstad-mann i slutten av 40-årene er dømt til ni måneders fengsel for blant annet innbrudd, dyrking av cannabis og båtkjøring i narkorus. I fjor sommer stjal han redskaper for til sammen 200.000 kroner fra et firma i Fredrikstad, og ved to tilfeller ble han tatt for å kjøre båt i amfetaminrus.