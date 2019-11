Lenge har Ellen Merete Knutsen kalt seg for en «gående rullestolbruker». Denne uken har organisasjonen hun leder, Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsning (LKB), begynt kampen for å innføre begrepet til flere.

Hun har fått massiv respons.

– Det har vært helt fantastisk. De synes det er deilig at vi prøver å få bort skammen, sier Knutsen.

Ellen Merete Knutsen bruker rullestol av og til. Hun tror det har vært forbundet med skam å reise seg fra rullestolen. Foto: Privat

– Får dårlig samvittighet

Bekkenleddsmerter, også kjent som bekkenløsning, rammer omkring 12.000 norske kvinner i året. De fleste får plagene når de går gravide, og smertene forsvinner etter noen måneder. Men for noen slipper ikke smertene taket. Knutsen har selv vært plaget i tolv år.

Hun kan gå litt, og gjør det gjerne. Men så kommer smertene og hun blir sliten. Da må hun sette seg ned i rullestolen. Denne vekselbruken mellom å trille rullestolen og å sitte i den, er kjernen.

– Enkelte får dårlig samvittighet overfor dem som bruker rullestolen hele tiden. Noen folk tenker «det er lureri» å trille sin egen rullestol. Vi har ingen forbilder på dette, sier Knutsen.

Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsning (LKB) lanserer sin vri på handikapsymbolet for å få oppmerksomhet rundt «gående rullestolbrukere». Grafikk: LKB

Hennes oppfatning er at mange synes det er så problematisk å reise seg opp fra rullestolen, at de bare blir sittende. Eller de blir værende hjemme.

– Vi vil at det skal bli sosialt akseptert. Folk i denne situasjonen vet ikke at det er mulig å bruke rullestolen på denne måten, og de tør ikke å være den som reiser seg opp. Da blir de bare sittende og blir dårligere, sier hun.

Tror mange har behov

LKB samarbeider med Norges Handikapforbund i kampen for å innføre begrepet. Leder Tove Linnea Brandvik har brukt begrepet «fleksigjenger» om seg selv, og hun mener det langt fra bare er folk med bekkenplager som merker det samme.

– Det kan være revmatikere som har dårlige dager, folk med MS som har svingende dags- ellers årsform. Folk med ME, muskelsykdommer eller dem med ryggmargsskader. Slik kan man fortsette, sier Brandvik.

For å illustrere behovet for et nytt begrep, spør hun hva folk ville tenkt om de så noen på byen reise seg fra en rullestol for å ta en dans på dansegulvet?

Hennes inntrykk er at folk ofte har negative assosiasjoner til rullestolbruk generelt. Derfor heier hun gjerne på LKBs innføring av begrepet «gående rullestolbruker».

– Dette handler om holdningsendringer i samfunnet der de som bruker rullestol blir sett på som likeverdige innbyggere i samfunnet, sier hun.