Rocky Lekaj skal være klar for FFK

Den målfarlige Kristiansund-spilleren Rocky Lekaj kan være FFKs neste nye spiller. Lekaj har takket for seg i Kristiansund på sosiale medier, og sier han er i Fredrikstad for å signere i dag. I så fall blir han Fredrikstad Fotballklubbs tredje nye spiller på like mange dager. FFK bekrefter at Lekaj er svært aktuell, men understreker at ingen kontrakter er skrevet under.