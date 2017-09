Innbruddsforsøk i Askim

Politiet i Follo mener Vikingbygget i Askim er utsatt for et innbruddsforsøk. Klokka 0742 ble politiet varslet om at uvedkommende var i bygget. Politiet søkte gjennom bygget, men fant ingen personer. Men noen har satt en hengelås på en dør til et lagerrom i bygget. En teori nå er derfor at noen har forberedt et lagerlokale for henting av gods, soer operasjonsleder Magnar Tinjar.