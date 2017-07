Ingen tatt for Kambo-skuddene

Politiet i Moss leter fortsatt etter den eller de som fyrte av minst 17 skudd i et boligområde på Kambo 27. juni. Flere bygg, blant annet et hus der det sov tre personer ble truffet. – Vi fikk flere tips de første dagene, og har oversikt over bevegelsene i området, sier krimsjef Henning Dalbye i Moss. Men det har ikke ført politiet nærmere noen gjerningsperson.