Her endte barnets bilferd

– En kvinne i 30-årene er påkjørt av en bil. Hun er kjørt til sykehuset på Kalnes med moderate skader, sier innsatsleder Arve Hermansen i politiet.

Det var litt etter klokken 18.30 at politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt inn i et hus i Råde i Østfold. En person var ifølge meldingene skadet.

Da de kom frem, så de en bil som hadde kjørt utfor en liten skrent og lå lent mot et bolighus.

– Spesiell ulykke

Det viste seg at en mindreårig trolig hadde kjørt bilen, skriver politiet på Twitter. Ifølge politiet har bilen kommet ryggende og havnet i et nabohus.

Kvinnen, som var bilførerens foresatte, ble truffet av bildøra. Hun skal ha unngått alvorlige skader.

– Det er en litt spesiell ulykke når bilen kommer inn på naboeiendommen. Men vi er glade for at det ser ut til å gå bra med hun som ble truffet, sier Hermansen.

Skadeomfanget uavklart

Politiet har avhørt flere vitner på stedet. Ifølge Hermansen fremstår selve hendelsesforløpet oversiktlig, og politiet vil ikke fastslå at det har skjedd noe straffbart.

– Bilen står på naboeiendommen. Når den er berget, får vi se om det er noen materielle skader, sier han.