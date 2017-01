Headhuntet for dialekten

Robin Elias Bekkevold ble kjent over natten for sin YouTube-kanal. Over to millioner mennesker rakk å se hans versjon av Disney-klassikeren «Pocahontas» før filmen ble fjernet fra nettstedet. Siden den gang har han lagd flere tulleversjoner av kjente animasjons- og tegnefilmer hvor han selv snakker inn karakterenes stemmer. Det kalles dubbing.

Etter mye jobbing med dubbing hjemme, sendte han inn en stemmeprøve til et studio. Det gikk to år uten at han hørte noe.

– Så fikk jeg plutselig en telefon på bursdagen min, da ville de ha meg på en stemmeprøve til, forklarer Bekkevold.

Nå spiller han hovedkarakteren, eller i alle fall stemmen til hovedkarakteren, i NRK Supers nye animasjonsserie «Skrikvik».

– Jeg fikk nok jobben på grunn av tullevideoene.

Hopper i studio

«Skrikvik» er en britisk animasjonsserie. Når den vises på NRK Super er den dubbet til norsk. Fredrikstad-mannen er stemmen til hovedrollen Kurt.

– Kurt er en vanlig gutt som finner ut at han er en varulv som ikke passer inn i den vanlige verden. Kurt og familien flytter et sted hvor zombier, vampyrer og mumier bor. Det er hele Halloween-spekteret, forklarer Bekkevold.

Overgangen fra å sitte hjemme å snakke for seg selv til å jobbe i et proft lydstudio trodde Bekkevold skulle bli skummel.

– Jeg er vant til å sitte hjemme og tulle og fjase. Jeg trodde det skulle være kjempeskummelt, men det er gøy når man er trygg på lydteknikeren. Jeg visste ikke at jeg kom til å røre så mye på kroppen min mens jeg dubber, men jeg rister og hopper på stolen, ler Bekkevold.

«Ille bra»

I serien snakker Kurt på bred Fredrikstad-dialekt. Bekkevold sniker inn noen typiske ord fra Østfold i manuset.

– Det er noen som har skrevet et manus, men vi skriver det om til dialekt. Jeg tenker ofte om det er noen morsomme uttrykk vi kan bruke, så jeg har fått med «ille bra» noen ganger.

24-åringen tror at også dialekten har spilt inn da han fikk jobben.

– NRK er glad i dialekter, det er nok derfor de headhuntet meg. Måten vi snakker på i Fredrikstad er jo en dialekt, sier Bekkevold.