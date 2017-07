Arrangør og Gummibåt-general Christian Nesset slår fast at været har vært bedre under det årlige gummibåtracet.

– Det er jo litt nedbør, men bortsett fra det er det godt oppmøte. Et par hundre gummibåter er på vei over her nå, sier han tidlig lørdag ettermiddag.

Han kan slå fast at folk kommer langveis fra for å delta i den 800 meter lange gummibåtregattaen på sjøen i Marker kommune.

– Det kommer folk fra Kristiansand, Trondheim, og vi har hørt at det er folk helt fra Stockholm her.

Lek og moro

Været er ikke på arrangørenes og deltakernes side denne gangen, men et par hundre båter er likevel med i årest Gummibåtrace på Rødnessjøen i Marker. Foto: Pål Andersen / NRK

Det er ikke om å gjøre å komme først i mål, men å komme i mål. Det går ikke så fort, og underveis er det mange påfunn. I målområdet på Tangen er det kåringer av morsomste gummibåt, og en sprintetappe.

– Det er mye kreativitet på utformingen av båtene. Det har vært laget modell av dampbåten Turisten, Kon Tiki har vært her og sjørøverskuter. Jeg ser at noen padler i et oppblåsbart badebasseng her ute...

Sikkerheten er ivaretatt av personell fra Norsk Folkehjelp, og vakter og politi er på plass i tilfelle racet skulle ta av i uønsket retning.