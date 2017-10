Felles renseanlegg i Nedre Glomma

Fredrikstad og Sarpsborg kan få et felles renseanlegg, det skriver Fredriksstad Blad. Frevar må investere 300 millioner kroner i avløpsrensning, og også nabobyen Sarpsborg må ut med et stort beløp. Nå skal COWI utrede muligheten for samarbeid. Frevar-sjef Fredrik Hellstrøm sier til avisa at de får svar tidlig neste år, og at utredninga må være ferdig om få måneder.