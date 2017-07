Forsøk på narkosmugling

En Fredrikstad-mann i midten av 40-årene er tiltalt etter at 1,9 kilo amfetamin ble forsøkt smuglet over Holtet i Halden i desember i fjor. Statsadvokaten mener narkotikaen var bestilt av Fredrkstad-mannen. Amfetaminen ble forsøkt tatt inn i landet av to polske menn på 42 og 25 år, noe de er tiltalt for i en annen sak. Saken skal opp for tingretten i Halden i oktober.