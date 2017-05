Bilen var uten skilter da politiet kom til stedet og det var ingen personer i nærheten. Operasjonleder i Østfoldpolitiet, Willy Meier, sier at de greide søkte opp eieren av bilen.

– Via papirer i bilen fant vi fram til at den er svenskregistrert, men at eieren ikke er svensk og er uten fast bopel i Sverige og er ikke registrert med telefon.

Det ble funnet blodspor på airbagen som er utløst, og på en solskjerm.

Hundesøk

En hundepatrulje er i gang med å finne spor fra bilen for å søke etter den som har vært i bilen da uhellet skjedde.

– Det er foreløpig ikke noe resultat av dette, sier operasjonsleder.

Ingen har heller tatt kontakt med legevakt.

Politiet ønsker tips i saken på 02800.

Har du bilder fra stedet? Tips NRK Østfold på ostfold@nrk.no