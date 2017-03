Flere klager på tvangsbruk

Det kom flere klager på tvangsbruk ved barnevernsinstitusjoner i fjor enn tidligere år. Dette skjedde på tross av at det ble registrert færre tilfeller av tvangsbruk ved institusjonene. Fylkesmannen i Østfold behandlet 37 klager på bruk av tvang. I åtte saker fikk brukeren helt eller delvis medhold i klagen.

Randi Talseth, generalsekretær i organisasjonen Voksne for barn, mener tallet er for høyt.