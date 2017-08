Brøt innreiseforbudet

En 32 år gammel iraker, som sier han brøyt innreiseforbudet til Norge for å hente noen saker og ting, er varetektsfengslet for inntil fire uker. Han underskrev et innreiseforbud i juni, men kom tilbake i august. Selv et kortvarig besøk for ham i Norge krever søknad. Bir han funnet skyldig i brudd på innreiseforbud, får han en fengselsstraff i minst ett år.