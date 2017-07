Blotter i Sarpsborg

Politiet melder om to tilfeller av blotting i Sarpsborg i kveld. Det skal ha skjedd ved Glengshølen kl 20.35 og ved Tunevannet 20.55. Politiet mistenker at det er samme mann som står bak blottingen. Han skal ha et øst-europeisk utseende og være 170-180 cm høy. Han hadde på seg en blå cakishorts og en t-trøye. Mannen forsvant i en blå, utenlandskregistrert Volvo S-serie.