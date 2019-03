Personen er innlagt på sykehus, opplyser kommunaldirektør Wenche Halvorsen ved helse og velferd til Fredriksstad Blad.

Hun sier ikke noe om tilstanden til personen, men understreker at hendelsen vil bli grundig undersøkt og nødvendige tiltak gjennomføres for at slike hendelser ikke skjer igjen.

– Våre tanker går nå til brukeren som blir tatt hånd om på beste måte på Sykehuset på Kalnes, de pårørende og til den ansatte på avlastningsavdelingen.

Kommuneoverlegen er koblet inn i saken.

