Attraktivt å bo i Askim

Prisene på boliger i Askim har i gjennomsnitt økt med over 13 prosent fra 2015 til i fjor. Både E18 og jernbanen utbedres, og det gjør det raskere å komme til og fra Oslo. Dette er en viktig grunn til at boligprisene øker, mener Lena Axelsson, daglig leder for Aktiv eiendomsmegling Askim og Mysen.