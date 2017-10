Aremark får vannverk-kritikk

Aremark kommunes behandling av innbyggerne i saken med Søndre Aremark vannverk har vært uvanlig dårlig. Det mener Huseiernes Landsforbund. 130 huseiere fikk bare et par dager på å betale en regning på nesten 19 000 kroner for å knytte seg til et vannverk de allerede brukte. Advokat Andreas Leisen i Huseiernes landsforbund sier saken er uvanlig.