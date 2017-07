Aksepterer ikke avslag

Aksjonsgruppe Ytringsfrihet nekter å akseptere at de ikke får holde en markering i Gamlebyen i Fredrikstad den 30. juli. Politiet sa i går nei til demonstrasjonen av hensyn til sikkerheten for folk. Talsmann for gruppa Morten Lorentzen sier de vurdere å gå rettens vei for å få gjennomføre arrangementet.