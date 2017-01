– Vi hadde et håp

Marker-ordfører Kjersti Nythe Nilsen har jobbet hardt for å beholde lensmannen i kommunen. Slik blir det ikke.

– Jeg har hatt følelsen av at dette er litt gitt på forhånd. Det skulle reduseres antall tjenestesteder, og når det ikke er større avstand mellom Marker og Askim, så hadde vi en mistanke om at det kunne bli slik. Men vi hadde et håp om at Marker kunne bestå siden vi har den grensa vi har, sier Nilsen.