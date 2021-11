– Vi forventer at antall beslag øker ved bruk av denne.

Seniorrådgiver i Tolletaten, Tor Aksnes, ser frem til å kunne ta i bruk det nye «håndvåpenet».

Skanneren er bærbar og kan enkelt betjenes av bare én person. På få sekunder kan tollerne se hva som skjuler seg i hulrom og på vanskelig tilgjengelige steder.

Skanneren skal tas i bruk i Norge tidlig neste år.

– Vi skal lete etter smuglergods på baksiden av dører og i hulerom som det er vanskelig å komme til, sier Aksnes.

Større mobilitet

Tolletaten håper verktøyet skal spare dem både tid og ressurser sammenlignet med dagens arbeidsmetode.

– Vi investerer i dette fordi det er veldig nyttig, og vi trenger å styrke vår mulighet til å oppdage ulovlige varer.

Det vil ta tid med opplæringen, sier Tollvesenet. Bildetolkningen vil kreve en del erfaring. Foto: TULLVERKET

I dag bruker grensekontrollørene store skannere, som enten er fastmonterte eller er tunge å flytte.

Nå skal en rekke personer få opplæring i strålevern for å kunne ta i bruk den betydelig mindre håndskanneren.

– Vi får større mobilitet fordi vi kan bruke det på flere plasser.

Målet i første omgang er å sende ut minst én enhet til hver landsdel.

Valuta for pengene i Sverige

Tollvesenet i Sverige har allerede begynt å bruke det nye verktøyet i større skala. De har allerede fått valuta for pengene.

– Da vi prøvde den for første gang på Øresundbrua oppdaget vi gjemt narkotika i en kartong, uten at tjenestemannen trengte å ta den opp eller laste den av for å gjøre kontrollen, forteller Oscar Lindvall, sjef for Tullverkets kontrollenhet sør.

Den norske Tolletaten har forhørt seg med sine svenske naboer om deres erfaringer.

– Den er udelt positiv, og de finner ting på steder som er vanskelig å komme til. Som for eksempel hulrom hvor man trenger skrujern for å komme til, sier Aksnes.

Tolletaten er forberedt på å bruke litt tid på å lære seg verktøyet.

– Bildetolkningen vil kreve en del erfaring, så til å begynne med må de som skal bruke den øve en del.

Norges største grensestasjon for trafikk på hjul, Svinesund, står ikke øverst på lista. Verktøyet vil først bli tatt i bruk av tollerne på Gardermoen. De får én enhet.