– Thomas har hatt BankID hele tiden. Men når han skulle ordne Spotify nå, så hadde han fått nytt bankkort. Da måtte han slå inn koden, og da gikk det ikke, sier Elisabeth Kjelsås.

Hun er moren og vergen til Thomas Martiniussen, som har cerebral parese (CP).

Da sønnen ikke fikk betalt for Spotify tok de kontakt med banken. Der ble de spurt om Thomas kunne lese og skrive, noe han ikke kan.

– Vi fikk da beskjed om at han ikke kunne få tilgang til BankID på grunn av nye og strengere regler, sier hun.

Bankene har iverksatt nye sikkerhetstiltak for kontroll av kundens identitet. Dette er i tråd med forslaget til ny finansavtalelov, som ble vedtatt i Stortinget i fjor høst.

Føler seg diskriminert

Verken Thomas eller hans økonomiske verge kvalifiserer til å få BankID. Det gjør dagligdagse gjøremål som bestilling av varer og tjenester på internett vanskelig.

Kontakt med det offentlige har også blitt tungvint. Nå må de ringe hver gang Thomas skal komme i kontakt med Nav. Det samme gjelder når han skal inn på Helsenorge.

– Jeg forstår slike ting skal være strengt, men samtidig syns jeg det er urettferdig for det går ut over meg selv og mange andre med funksjonsnedsettelse, skriver Thomas i et Facebook-innlegg.

– Men en verge for eksempel, kunne godkjent en betaling av en liten sum på nettet, mener Elisabeth Kjelsås.

Thomas føler seg diskriminert, og håper at en varig løsning snart skal komme på plass.

Innlegget Thomas Martiniussen delte på Facebook torsdag, har blitt delt over 4.000 ganger. Foto: Skjerbilde

Advarer mot misbruk

Kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes, skriver i en e-post til NRK at de ikke jobber med dette nå, men at det er igangsatt et prosjekt i det offentlige for å få på plass bedre løsninger for personer med verge.

Kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes. Foto: Gabrielle Steinagard / NRK

– Fordi bankene ikke kan sjekke et register over hvilke typer vergemål det dreier seg om, så sier regler om BankID i dag at du ikke få BankID hvis du er fratatt rettslig handleevne, uansett om det dreier seg om delvis vergemål, utdyper Kjærnes.

Hun minner videre om hvilke konsekvenser en oppmykning i reglene kan få.

– Det får store konsekvenser dersom man deler sin BankID med en god hjelper, hvis hjelperen blir fristet til å misbruke tilliten og svindle.

Kan finnes en løsning

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Norges Handikapforbund (NHF). De har ikke besvart våre henvendelser, men til Fredriksstad Blad sier tillitsvalgt i NHF, Håvard Ravn Ottesen, at det kan finnes en løsning for Thomas og andre i samme situasjon.

– Dersom Thomas sin verge ikke er en økonomisk verge så kan Thomas få seg en BankID for svaksynte. Den er stor, tydelig og lett å trykke på også for CP-rammede. Med den er det klar bane for ham. Forbundet og Hjelpemiddelsentralen kan gi mer informasjon, sier Ottesen.