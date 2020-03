Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg kom over disse folkene på torsdag og la inn en bestilling. Jeg fikk rask respons. Dette er helt enestående, sier Truls André Reitan-Gjersøe.

Lege Truls André Reitan-Gjersøe har bestilt maskene som privatperson, men vil ta dem med til kollegene på sykehuset for å vurdere om de kan brukes. Foto: Jon Olav Bakke Nesvold

Han er lege ved sykehuset Østfold, og har sett hvordan kolleger andre steder i verden har brukt ulike improviserte løsninger for å unngå smitte. Han lurte på om det var mulig å lage ansiktsvisir selv.

Slike plastskjold til å ha foran ansiktet brukes i tillegg til munnbind og annet smittevernutstyr.

På nettet fant han folk som allerede hadde tenkt tanken. En gjeng 3D-print-entusiaster var i ferd med å organisere seg i en Facebook-gruppe.

Han la inn bestillingen, og mandag morgen skal 60 ansiktsvisir leveres.

– Printer døgnet rundt

Erik Molander har tre 3D-printere som jobber for å lage visirene. Han har hatt en del utgifter, men ønsker likevel å gi bort det han lager til sykehuset. Foto: Privat

Erik Molander i Fredrikstad er en av dem som har laget maskene.

– Mine tre printere går 24 timer i døgnet. Jeg lager hodebøyle til en ansiktsskjerm. Så har jeg kjøpt gjennomsiktige overhead-ark og setter strikk rundt, forteller Molander.

Han planlegger å levere maskene gratis, selv om det er en del jobb og materialene koster 20–25 kroner per maske.

Ifølge Molander er de første tilbakemeldingene positive, og designet har blitt utbedret flere ganger.

– Nå er vi på versjon tre. Jeg printer to og to, og det tar to og en halv time, så jeg klarer rundt 30 i døgnet, sier han.

3D-printerne lager bøyler til skjermene ved å legge et plaststoff lagvis oppå hverandre. Foto: Privat

Har bestilt 1000 masker

Ideen til Facebook-siden kom for omkring en uke siden, og søndag ble visir nummer 1000 bestilt. Henrik Wille, som administrerer gruppa sammen med tre andre, forteller at stadig flere entusiaster melder seg på. Dermed har de så langt klart å produsere nok.

– Jeg så at mange ville hjelpe, men de var uorganiserte og jobbet med flere modeller. Det er uoversiktlig og klønete for helsevesenet, og derfor lager vi et enhetlig design, sier han.

Det er satt i gang spleiseaksjoner for å samle inn penger til produksjonen, men søndag kveld kom en gledelig nyhet for gjengen. De vant 100.000 kroner fra hackthecrisisnorway.

Imponert

Selv om de som produserer forsøker å lage utstyret på en renslig måte, overlater de til mottakerne å avgjøre om det kan brukes.

Reitan-Gjersøe tok initiativet om å bestille på egen hånd. Når han mottar maskene mandag, vil han studere dem nærmere sammen med smittevern-ekspertisen på sykehuset før de eventuelt tas i bruk.

Han forteller at sykehuset så langt ikke mangler smittevernutstyr, men de er avhengig av leveranser. Han mener visirene kan være et tiltak etter føre-var-prinsippet dersom det blir behov.

Og dersom de skulle bli en viktig del av smitteberedskapen, vil han ta til orde for at sykehuset betaler for det som blir levert.

– Jeg synes det er fantastisk å se det engasjementet. 3D-print har man hørt om, men jeg visste ikke hvor utbredt det er. Men det ser ut til å være utbredt nok til at de kan bistå, og det synes jeg er kjempekult, sier han.