Smitteekspert advarer mot å hoste i albuen

Bjørg Marit Andersen er professor i medisin og tidligere sykehushygieniker og smittevernoverlege på Ullevål.

Onsdag skrev hun en kronikk i Aftenposten der hun anbefalte at man ikke hoster eller nyser i armkroken.

Hun er kritisk til at Folkehelsa er med på å lage rutiner som kan føre til større spredning av coronaviruset.

– Hvis vi hoster i albuen, kan vi riste løs virus fra klærne i flere dager etterpå. Da blir vi smittespredere i stedet for å hindre smitte. Å hoste i albuen er det samme som å bruke klær som lommetørkle. Og det gjør vi jo ikke.

– De holder på det gamle rådet om albuen

Uenigheten om hvordan man best håndterer hoste-rutiner kom til syne med svineinfluensaen i 2009, sier Bjørg Marit Andersen.

– Da ga WHO råd om å hoste i albuen, men amerikanske og britiske helsemyndigheter ga råd om å hoste i engangslommetørkle. Nå har WHO snudd og nevner ikke armkroken, men gir råd om å bruke engangslommetørkle. Folkehelsa i Norge holder på det gamle rådet om albuen.

Bjørg Marit Andersen forklarer at når vi hoster kommer det ut små dråper, som er synlige for oss, men også bitte små usynlige dråper.

– De største dråpene faller ned, mens de minste dråpene tørker fort og kan leve lenge og godt i lufta i tørr tilstand. I Wuhan-området i Kina kan du se at folk bruker briller for å ikke få viruset inn i øyeslimhinnene.

I tillegg lever viruset lenge på bord og benker, på papir, på pengesedler og i tøy.

– I 2009 kunne man finne svineinfluensavirus på pengesedler etter 12 dager og på vegger etter 18 dager.

...MEN SLIK: Uansett om du nyser i armkroken eller i papirtørkle må du huske å vaske hendene godt.

Hoste og nys kommer plutselig

Folkehelseinstituttet gir nordmenn råd om hvordan vi best skal oppføre oss når det er epidemier.

Hanne-Merete Eriksen-Volle er leder for den avdelingen som arbeider med infeksjonsforebygging. Hun sier at det å hoste inn i et papirhåndkle med etterfølgende håndhygiene er gjeldende råd for å unngå å spre smitte til luftveiene.

– Men veldig ofte kommer hoste og nys ganske plutselig, og vi har ikke papirhåndkle tilgjengelig og heller ikke mulighet til å vaske hendene. I de tilfellene anbefaler vi hoste i armkroken, fremfor hoste ut i lufta.

Slik gjør du når du vasker

Vask hendene godt er rådet vi får. Og hva kreves for at en håndvask kan kalles god?

– Vask i 30 sekunder med rennende vann og såpe. Vask hele hånden, også oppå og mellom fingrene og rundt håndledd. Ikke skru av vannet, men tørk hendene og skru av med håndklepapiret, slik at du ikke får tilbake virus fra kranen. Dette er bra nok, sier professor Bjørg Marit Andersen.

– Hva med bakteriedrepende væsker og geléer, hvor nyttige er de?

– Det er veldig bra, men det holder med en av delene. Såpe og sprit virker mot hverandre. Såpe og vann er mest gunstig.