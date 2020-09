Naboene til planlagt minnested fikk medhold i retten – arbeidet må stanse

I dommen fra Ringerike tingrett står det at «Staten og Arbeidernes Ungdomsfylking pålegges å stanse arbeidet med oppføring av minnestedet etter Utøyatragedien med all infrastruktur og alle fasiliteter som gjelder minnestedet»

Pålegget om stans i bygningsarbeidet gjelder ikke for arbeidet med adkomstveien eller kaia.

Staten og AUF må også betale naboenes omkostninger på over én million kroner.

Ole Hauge Bendiksen er naboenes advokat. Her fra en annen rettssak. Foto: Rune Fredriksen

– Jeg har snakket med noen av klientene. De er svært lettet for avgjørelsen, sier naboenes advokat Ole Hauge Bendiksen til NRK.

– Kjennelsen er velskrevet og vi vinner frem med det helt vesentlige, nemlig at det blir stans på det videre arbeidet med selve minnestedet.

– Men dere er langt fra ferdige med dette, for det venter en rettssak for å stanse hele byggingen?

– Det er for så vidt riktig. Men nå har naboene bestemt seg for å begynne denne prosessen, og da tror jeg vi skal ta de seierne vi får, sier Bendiksen før han legger til:

– Her er det en erkjennelse fra domstolen om at det arbeidet som er gjort frem til nå ikke er tilstrekkelig og ikke er forsvarlig.

Slik er det tenkt at det planlagte 22. juli-minnesmerket skal se ut. Foto: Manthay Kula / Statsbygg

AUF varsler at de vil anke

AUF sier at de er skuffet etter at Ringerike tingrett beordret stans i byggingen av 22. juli-minnestedet på Utøyakaia. De vil anke dommen.

Sindre Lysø er generalsekretær i AUF. Foto: Brage Lie Jor / NRK

– Vi er skuffet over rettens avgjørelse om at byggingen av selve minnestedet må stanses midlertidig. Rettssaken som skal ta endelig stilling til minnestedet begynner først i desember. Vi jobber fortsatt ut fra at det nasjonale minnestedet skal stå ferdig ved 10-årsmarkeringen 22. juli neste år, sier AUFs generalsekretær Sindre Lysø.

– Vi kommer til å anke avgjørelsen om midlertidig forføyning til lagmannsretten. Det er viktig å understreke at denne midlertidige saken ikke legger begrensning på bygging av vei og kaianlegg, så dette forventer vi at bygges i henhold til planen, sier Lysø.

Kan fortsatt arbeidet med vei og kai

I kjennelsen står det at «pålegget om stans gjelder ikke arbeidet med adkomstveien og kaia.» Det betyr at arbeidet med selve minnestedet må stanse, men at arbeidet med ny vei og kai kan fortsette.

– Detaljene har jeg ikke helt oversikt over. Noe av arbeidene kan man fortsette med, men selve forberedelsene til minnestedet kan man ikke drive videre. Det er premisset i selve kjennelsen, sier Bendiksen.

Han forklarer at han er usikker på hvordan dette kommer til å vises på selve byggeplassen.

Lang strid

Nær ni år etter terrorangrepet stemte kommunestyret i Hole den 14. mai i år for at 22. juli-minnestedet skulle ligge på Utøykaia.

To uker senere gikk naboene til søksmål mot staten og AUF for å stanse byggingen av minnestedet. De nærmeste naboene til det planlagte minnesmerket har i årevis kjempet mot. De mener at vedtak om oppføringen av minnestedet er i strid med tålegrensa i naboloven. Dette avviser AUF og staten. Denne rettssaken kommer opp for retten 30. november.

Den 3. august i år startet Statsbygg med arbeidene på Utøya-kaia. Neste år er det ti år siden terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet. Målet har vært at det nasjonale minnestedet på Utøya-kaia står klart til tiårsmarkeringen.

Saken Ringerike tingrett har behandlet er en såkalt midlertidig forføyning, der naboene har bedt om at det videre arbeidet med minnestedet stanses inntil søksmålet deres har blitt behandlet.