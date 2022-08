– Jeg har selv hatt en tøff vei og følt meg ensom som ny og fersk student, sier hun.

Fadderuken er i gang, og norske studenter er tilbake til den første normale skolestarten siden 2019. Mange gleder seg, men ikke alle.

– Mange gruer seg til det sosiale eller sliter med å få venner i en helt ny by med helt nye mennesker, sier Johansen som begynner på sitt tredje studieår i Oslo.

Tallenes tale er klare: Over 24.400 studenter, omlag 41 prosent, svarer i en fersk studentundersøkelse at de har få eller ingen venner.

– Jeg blir veldig trist, og får vondt inni meg når jeg hører dette. Nå ble jeg rørt, sier 30-åringen om tallet 24.400.

Over 60.000 studenter har svart på Shot-undersøkelsen som gjennomføres hvert fjerde år. Det er FHI som samler inn dataene på oppdrag for flere samskipnader.

– Må diskuteres grundig

Hele rapporten legges ut 8. september. Men ensomhetstallet bekymrer allerede fagfolkene bak.

– Her har alle et ansvar og sikre et utvalg av tiltak slik at vi tar vare på studentene våre – og at studentene får gode verktøy, sier leder for undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.

Leder for undersøkelsen Shot, Kari-Jussie Lønning. Foto: Snorre Tønset / NRK

Hun mener dette er et felles ansvar for å få fjernet. Allerst helt i dag.

– Dette er funn som berører studentlivet og som må diskuteres grundig med studentene, samskipnadene, studiestedene og regjeringen, sier Lønning som til daglig er direktør i Modum bad.

Fadderuken mest kritisk

Det er særlig første de yngste og eldste studentene som svarer at de sliter med å ha få eller ingen venner.

44 prosent av de yngste mellom 18 og 20 år svarer at de er ensomme

Det er flere kvinner enn menn som er ensomme

Det er flest på sør- og østlandet som føler seg ensomme

Lønning har et budskap til norske studenter som nå markerer fadderuken.

– Vi kan ikke leve med at over 40 prosent av studentene har det slik. Vi må jobbe fra alle kanter med tiltak som kan bidra til følelsen av tilhørighet og støtte, sier leder for undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.

Norsk studentforening (NSO) reagerer med skuffelse på den dystre statistikken, og ber alle om å ta ansvar for å gi studenter den beste starten.

– Studentfrivilligheten og fadderuken er noen av de beste verktøyene vi har for at studenter skal etablere vennskap og tilhørighet, sier leder i NSO, Maika Godal Dam til NRK.

Direktør for studentliv i Studentsamskipaden i Oslo, Trond Morten Trondsen. Han er bekymret for tallet 41 prosent. Foto: Studentskipnaden i Oslo

– Hopp ut i det

I Oslo og flere andre norske byer setter høgskoler og universiteter nå inn støtet for å sørge for mer sosial aktivitet denne uken.

De vil «ta igjen» det tapte under pandemi-årene.

– Blant studenter som er aktive i grupper eller fadderuken er tallet på 41 prosent halvvert. Slike tilbud bør man bli med på, bare i Oslo finnes det 450 ulike tilbud, sier direktør for studentliv i Studentsamskipnaden i Oslo, Trond Morten Trondsen.

Annja Edyta Johansen blir preget av å høre at 24.400 studenter nå svarer at de sliter med ensomhet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Annja Edyta Johansen er leder for en gruppe som heter «Student supporter». De inviterer studenter til ulike lavterskeltilbud for å nettopp hindre ensomhet.

Hennes tips er klare.

– Hvis du er student og usikker, så er rådet mitt å bare hoppe ut i det. Spør, spør og spør folk rundt deg. Ikke vær redd for å bli med i ulike grupper, sier Johansen.