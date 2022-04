I 18.30-tiden onsdag mottok nødetatene melding om brann i en enebolig i Vestfossen.

Én person er bekreftet omkommet i boligbrannen. De nærmeste pårørende til den avdøde er varslet, opplyser politiet.

– Et familiemedlem av den døde kom til huset. Ser at det er mye røyk, skjønner at det er brann og ringer etter hjelp. Vedkommende ser at personen i huset er død, men det er så mye røyk at vedkommende må trekke seg ut, forteller politiets innsatsleder Geir Petter Nedregård.

Nedregård forteller at ambulansepersonell kom først frem til stedet. På grunn av den kraftige røykutviklingen måtte de vente til brannvesenet nådde frem.

– Da brannvesenet kommer blir de fort klar over at personen i huset er avgått med døden.

Tekniske og taktiske undersøkelser

Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Konkret hvor i boligen det har brent og hva som startet brannen, kan politiet foreløpig ikke si noe om.

– Det får videre undersøkelser vise. Nå har vi fått kontroll slik at det ikke brenner. Vi skal håndtere avdøde og så vil krimteknikere undersøke videre hva som har startet brannen.

– Hvordan jobber man teknisk og taktisk med en sånn boligbrann?

– Vi avhører folk på stedet. Vi avhører vedkommende som ankom til stedet her. Og personer som har vært i nærheten. Teknisk undersøkelse vil bli tatt når brannstedet har luftet seg ut og det er egnede arbeidsforhold. Det blir ikke tatt i dag, avslutter Nedregård.