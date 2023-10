Torjus Seland (7) funnet død i Lindesnes

Det var Torjus Seland (7) fra Lyngdal som ble funnet død av letemannskaper tirsdag ettermiddag, skriver politiet i en pressemelding.

Seland ble funnet av letemannskaper rundt klokken 16 tirsdag ettermiddag i det som var definert som søkeområde under leteaksjonen. Leteaksjonen hadde da vart i over to døgn.

– Dette er en svært tragisk sak. Når barn er involvert i alvorlige hendelser, gjør det ekstra inntrykk på oss alle, sier Bernt Mushom, driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet og politistasjonssjef i Mandal.

Politiet skriver at det er ingen konkrete holdepunkter for at han har vært utsatt for en straffbar handling. Politiet har ikke mottatt foreløpig obduksjonsrapport og kan derfor ikke si noe om dødsårsak ennå.