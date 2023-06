Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane Nor SF.

Thor Gjermund Eriksen er tidligere journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten. I 2006 ble han direktør og senere konsernsjef i Amedia. I 2013 begynte han som kringkastingssjef i NRK. Denne rollen hadde han hadde frem til høsten 2022.

Det siste året har Eriksen vært administrerende direktør i Norsk Tipping. Bane Nor skriver at Eriksen tiltrer i stillingen i den 1. november 2023.

– I valg av konsernsjef har styret også vektlagt Thor Gjermund Eriksen sin tydelige forståelse av utfordringene og mulighetene for Bane Nor og jernbanen, hans erfaring med å jobbe tett med fagforeninger og ikke minst evnen til å skape trygghet og stolthet i virksomheter han leder, forteller styreleder i Bane Nor, Cato Hellesjø, i en pressemelding.

– Vi er svært fornøyde med ansettelsen, legger han til.

Norsk Tipping skriver at de har startet arbeidet med å finne Eriksens etterfølger.

Det var E24 som omtalte saken først.