Støre om Freia-boikott: – Må være opp til folk

Jonas Gahr Støre (Ap) mener det må være opp til folk om de ønsker å boikotte Freia-produkter.

– Når det gjelder hvilke produkter folk kjøper, det må være opp til folks egne beslutninger, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Bakgrunnen er at flere selskaper den siste tida har droppet Freias varer fra sortimentet sitt. Det skjer etter at eierselskapet Mondelez ble svartelistet av Ukraina, fordi de fortsatt driver virksomhet i Russland.

Støre sier likevel at regjeringa vil sørge for at vedtatte sanksjoner mot Russland blir fulgt:

– De skal vi sørge for blir etterfulgt til punkt og prikke. Det er vårt ansvar, sier Støre.