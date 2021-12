Krever fengsel for Liadal

Aktor har lagt ned påstand om 9 måneders fengsel for tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal. Det skriver Aftenposten. Liadal er tiltalt for grovt bedrageri for juks med reisregninger. Hun nekter å ha gjort dette med overlegg,og sier det kun er snakk om uaktsomhet.