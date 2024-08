Kaller inn ekskjæreste til avhør etter uttalelser i sosiale medier

Oslopolitiet bekrefter at de har kalt inn Nora Haukland til avhør.

Hun er en av ekskjærestene til Marius Borg Høiby.

Etter at Høiby sendte en uttalelse til NRK onsdag, har hun skrevet i sosiale medier at hun har blitt utsatt for vold av Høiby.

– Politiet ønsker å snakke med Nora Haukland på bakgrunn av hennes uttalelser om Marius Borg Høiby. Utover det har vi ingen kommentarer i saken i kveld.

Det opplyser politiadvokat Henriette Taxt Røstadli til NRK torsdag kveld.

Haukland har ikke anmeldt saken mot Høiby.

Hun er også kjent som influenser.