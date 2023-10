Demonstrasjon utenfor Israels ambassade i Oslo

Det pågår en demonstrasjon utenfor Israels ambassade i Oslo, opplyser politiet til NRK.

– Et visst antall mennesker har samlet seg for å protestere mot den israelske ambassaden. Siste anslag er at det er 50 personer. Vi har vært der på stedet siden de første deltakerne begynte å dukke opp, og har bygget opp en litt større politistyrke der, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NRK.

Han sier videre at det er noe tilsig med flere demonstranter som dukker opp. Demonstrasjonen skal ha startet opp rundt klokken 23.

– Det er en del høye rop og enkelte deltakere fremstår noe aggressive. Men det har ikke vært noe som har medført noen konfrontasjon mellom politiet og demonstrantene, sier Nysæter.

Han sier at politiet nå jobber videre med å sikre ambassaden og dens eiendom,

– Samt at vi jobber for å holde oversikt og se til at demonstrasjonen ikke eskalerer til en større ordensforstyrrelse.

Demonstrasjonen var ikke meldt inn på forhånd.

– Vi oppfordrer deltakerne til å oppføre seg og ikke ty til vold, skadeverk eller annet som er ulovlig, sier Nysæter.