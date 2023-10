Sent mandag kveld pågikk det en demonstrasjon utenfor Israels ambassade i Oslo. På det meste var det 100 demonstranter. Demonstrasjonen er nå avsluttet. Den skal ta seg opp igjen onsdag morgen, skriver NTB.

– Et visst antall mennesker har samlet seg for å protestere mot den israelske ambassaden. Vi har vært der på stedet siden de første deltakerne begynte å dukke opp, og har bygget opp en litt større politistyrke der, as operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NRK rundt midnatt mens demonstrasjonen pågikk.

Mener Israel sto bak sykehusangrep

Demonstranter på stedet ropte blant annet «La Gaza leve», «Israel er terrorist» og «Allahu Akbar».

Demonstrasjonen skal ha startet opp rundt klokken 23, ifølge Nysæter.

Demonstranter NRK snakket med sier at de demonstrerte i lys av angrepet på et sykehus i Gaza mandag kveld, der hundrevis ble drept. De mener at det var Israel som sto bak angrepet. Flere er også kritiske til medienes dekning av krigen.

Demonstranter samlet seg utenfor den israelske ambassaden i Oslo. Foto: Trygve Heide / NRK

Enkelte fremsto aggressive

– Det er en del høye rop og enkelte deltakere fremstår noe aggressive. Men det har ikke vært noe som har medført noen konfrontasjon mellom politiet og demonstrantene. Vi jobber videre med å sikre ambassaden og dens eiendom, sa Nysæter.

– Samt at vi jobber for å holde oversikt og se til at demonstrasjonen ikke eskalerer til en større ordensforstyrrelse, sa Nysæter.

Demonstrasjonen var ikke meldt inn på forhånd.

– Vi oppfordrer deltakerne til å oppføre seg og ikke ty til vold, skadeverk eller annet som er ulovlig, sa Nysæter.