Byrådsleder: Hold dere unna veiene

Byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg (H) sier til VG at de fortløpende vurderer om det blir aktuelt å stenge skolene i byen mandag på grunn av været.

– Byrådet har bedt om vurderinger fra kollektivselskapene og andre sektorer, blant annet skolesektoren og vurderer situasjonen fortløpende i dag, sier Solberg.

– Blir det så glatt som det er meldt bør alle som ikke absolutt trenger det holde seg unna veiene slik at transport som er nødvendig for å ivareta liv og helse kommer seg fram og at hjelpemannskap kan bruke all kapasitet på å bistå dem som må være på veien, sier Solberg til avisen.