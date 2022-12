Voldsdømt norsk fremmedkriger pågrepet for drapstrusler mot ordfører

– Jeg har hatt kontakt med politiet og har ingen grunn til å tvile på deres vurdering av alvoret i saken. Jeg har også full tillit til at de vil gi meg gode råd i fortsettelsen, sier ordføreren til Filter Nyheter, som omtalte saken først.

Ordføreren i vestlandskommunen bekrefter til NRK at han har blitt informert om trusselen, og at han har full tillit til politiets arbeid.

Lørdag ble den siktede mannen i 20-årene fengslet i fire uker, siktet for drapstrusler, brudd på våpenloven, hatefulle ytringer og identitetskrenkelse, etter at han ble pågrepet av politiet torsdag i forrige uke.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Jeg skal gjennomgå saken sammen med ham på Åna i morgen, sier forsvareren hans, Odd Rune Torstrup, til NRK.

Odd Rune Torstrup er mannens forsvarer. Foto: Petter Strøm / NRK

Åna er et fengsel i Hå kommune i Rogaland.

NRK har vært i kontakt med PST. De sier dette er en sak politiet i Sør-Vest håndterer.

Mannen er tidligere blant annet mistenkt, tiltalt og dømt blant annet for vold mot politiet og ulovlig befatning med skytevåpen, ifølge fengslingskjennelsen.

Retten mener det er sannsynlig at han nå står bak drapstrusler mot ordføreren og varaordføreren i en kommune på vestlandet.

– Selv om volden han ble dømt for, er vesentlig mindre alvorlig enn drap, mener retten at siktedes holdning overfor offentlige myndigheter og befatning med våpen underbygger siktedes potensial til å sette makt bak drapstruslene som han mest sannsynlig fremsatte på Snapchat den 15.12.2022, står det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett, som NTB og NRK har lest.

Deltok i krigen i Ukraina

Ifølge tingretten har mannen selv bekreftet at han har deltatt i krigshandlingene i Ukraina og blant annet deltatt i å «renske» en landsby for russere.

Dette omtalte NRK i november.

Nordmannen har i flere år gitt uttrykk for at han støtter nazismen. Han har blant annet vært aktiv i en norsk chattegruppe på Telegram der nazisymboler og sympatier deles flittig.

I gruppen har mannen selv publisert bilder av hakekors og naziflagg. Han har også skrevet meldinger som spiller på rasisme mot svarte, og publisert bilder med antisemittiske budskap knyttet til Israel og nazisme.

– Retten legger til grunn at han har utøvet alvorlige voldshandlinger der nede, og viser i den forbindelse også til bilde av siktede og avdøde soldater, står det i kjennelsen.

– Dette underbygger at siktede har kapasitet til å begå alvorlige voldshandlinger som f.eks. drap, står det videre.

I dette bildet, som mannen selv har lagt ut, kunne deler av mannens navn sees på uniformen. NRK har sladdet detaljer i bildet.

Dømt i våpensak

Mannen som vervet seg for Ukraina har helt siden tidlige ungdomsår vært svært interessert i våpen og andre verdenskrig.

På nettet har han vist fram hvordan han skaffet seg gamle militære kjøretøy.

I mars i fjor ble nordmannen også straffedømt. 22-åringen var i ulovlig besittelse av våpendeler og stjålne våpen.

Bakgrunnen for saken var at han ble stoppet med store mengder våpendeler på vei inn i Norge fra Tyskland. Våpendelene stammet fra maskingeværer og maskinpistoler. Flere av delene kunne enkelt gjøres om til fungerende halv- eller helautomatiske våpen. Det viste en gjennomgang fra våpeneksperter i Kripos.

I forbindelse med etterforskningen ble det også avdekket at han ulovlig oppbevarte ammunisjon hjemme og på arbeidsplassen.

Mannen ble da også tatt for å ha stjålet en luftvernkanon fra et museum.

Han ble dømt til fengsel i ett år og to måneder i mars 2021.

I november samme år siktet politiet mannen på nytt for brudd på våpenloven. Forsvaret bistod også i forbindelse med ransakingen hjemme hos ham.