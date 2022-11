Høyreekstrem nordmann vervet seg til ukrainsk kampavdeling

I februar i år opprettet Ukraina en internasjonal legion. Det er en egen militær avdeling for utenlandske frivillige, som vil kjempe på Ukrainas side i krigen.

Legionen ligger under forsvarsdepartementet i Ukraina.

Nå kan NRK avsløre at en høyreekstrem nordmann vervet seg til legionen.

Nordmannen har i flere år gitt uttrykk for at han støtter nazismen. Han har blant annet vært aktiv i en norsk chattegruppe på Telegram der nazisymboler og sympatier deles flittig.

I gruppen har mannen selv publisert bilder av hakekors og naziflagg. Han har også skrevet meldinger som spiller på rasisme mot svarte, og publisert bilder med antisemittiske budskap knyttet til Israel og nazisme.

Disse skjermbildene viser hvordan en bruker med samme navn som mannen har delt nazi-effekter i en Telegram-gruppe. Foto: skjermdump fra Telegram-kanal

NRK har tidligere fortalt at det også på russisk side i krigen skal ha deltatt en nazist med tilknytning til Norge.

Dømt i våpensak

Mannen som vervet seg for Ukraina har helt siden tidlige ungdomsår vært svært interessert i våpen og andre verdenskrig.

På nettet har han vist fram hvordan han skaffet seg gamle militære kjøretøy.

I mars i fjor ble nordmannen også straffedømt. 22-åringen var i ulovlig besittelse av våpendeler og stjålne våpen.

Bakgrunnen for saken var at han ble stoppet med store mengder våpendeler på vei inn i Norge fra Tyskland. Våpendelene stammet fra maskingeværer og maskinpistoler. Flere av delene kunne enkelt gjøres om til fungerende halv- eller helautomatiske våpen. Det viste en gjennomgang fra våpeneksperter i Kripos.

I forbindelse med etterforskningen ble det også avdekket at han ulovlig oppbevarte ammunisjon hjemme og på arbeidsplassen.

Mannen ble da også tatt for å ha stjålet en luftvernkanon fra et museum.

Han ble dømt til fengsel i ett år og to måneder i mars 2021.

I november samme år siktet politiet mannen på nytt for brudd på våpenloven. Forsvaret bistod også i forbindelse med ransakingen hjemme hos ham.

Legionen bekrefter

I løpet av året har nordmannen reist til Ukraina for å knytte seg til fremmedlegionen der.

Det bekrefter kommunikasjonsdirektøren for den internasjonale legionen i Ukraina.

– Jeg kan bekrefte at han var i legionen, men basert på informasjon vi har er han ikke lenger her, skriver direktøren i en e-post til NRK.

Kommunikasjonsdirektøren, som kaller seg Mockingjay, vil ikke gi flere detaljer om hvilken enhet nordmannen var knyttet til eller hvor lenge han var i legionen.

Ifølge legionens egen vervingsside er legionen for dem som ønsker å krige aktivt, og for personer med kamperfaring.

Etter det NRK får opplyst er mannen tilbake i Norge nå.

NRK har kontaktet mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, som sier at 22-åringen ikke ønsker å kommentere saken.

Nazihilsen

NRK har funnet flere spor på sosiale medier som kan knytte mannen til Ukraina.

I oktober postet nordmannen et bilde på Telegram der en mann i uniform gjør nazihilsen. Han har også lagt ut lignende bilder på sin Facebook-profil.

I dette bildet kunne deler av mannens navn sees på uniformen. NRK har sladdet detaljer i bildet.

Ansiktet er delvis tildekket, men har tydelige likheter med den våpendømte nordmannen. På uniformen står også deler av etternavnet til nordmannen.

På brystet har mannen et merke som viser det ukrainske flagget og et emblem som ligner på det ukrainske riksvåpenet.

Mannen har også et blått bånd eller tape rundt den ene overarmen. Det er ikke uvanlig at soldater bruker tape i en avtalt farge på uniformen. Formålet er å gjøre det lettere for medsoldater å se at man tilhører samme gruppe.

Bilder fremmedlegionen har lagt ut i oktober viser at legionen brukte blå tape på uniformen i denne perioden.

Et bilde lagt ut på Facebook-siden til den ukrainske fremmedlegionen i Ukraina. Bildet viser at soldatene markerte uniformene sine med blå tape. Foto: ILDU

NRK har spurt fremmedlegionen om de har noen kommentar til at mannen tilsynelatende har gjort en nazihilsen mens han kriget for fremmedlegionen.

– Alle har rett til å ha egne politiske meninger, så lenge de ikke sprer disse og forårsaker konflikt og konfrontasjoner. Vi har ikke hatt noen formelle klager rundt ham mens han var i legionen, skriver kommunikasjonsdirektøren.

Tor Bukkvoll er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Det viser at Ukraina ønsker å ha en plass for folk som vil hjelpe dem i kampen. De bryr seg nok da mindre om hvor disse står politisk, sier Bukkvoll.

I tillegg er det lite tid og mulighet for politisk «screening».

– Hva tenker du om at en nordmann med høyreekstreme sympatier har kommet seg inn i den internasjonale legionen?

– Legionen må nok ha regnet med at sånne ting vil skje. Jeg vil tro en god del høyreekstreme er fokusert på kamp og militært liv. Da vil de gjerne søke seg til der det er muligheter til å slåss, svarer forskeren.

Lagt ut bilder av Azov-flagg

I august la mannen ut et annet bilde i samme Telegram-chat. Bildet viser et rødt naziflagg, et flagg med ukrainske farger og hakekors og et flagg med emblemet til Azov-regimentet.

Bildet av hakekors-flagg og flagg med Azov-bataljonens merke ble lagt ut av mannen i august. Bildet er tatt innendørs. Foto: Privat

Azov ble etablert i 2014. Bataljonen har tidligere blitt omtalt som en høyreekstrem eller nynazistisk gruppe. Nå opererer regimentet under ordre fra det ukrainske innenriksdepartementet.

PST har tidligere uttrykt at personer med ekstreme holdninger som returnerer fra områder med krig og konflikt kan utgjøre en ekstra fare.

Dette fordi de i krigsområder kan ha fått trening og erfaring med bruk av vold. Slik erfaring kan gjøre at personer får et større voldspotensial.

PST vil ikke kommentere denne konkrete saken.

Nazister på russisk side

Russlands president har begrunnet krigen mot Ukraina med at det er nødvendig å demilitarisere og denazifisere landet.

Nazister har imidlertid også kjempet på Russlands side i krigen.

I april fortalte NRK at en russisk nynazist med norsk bakgrunn fortalte at han var på «krigsoppdrag» i Ukraina.