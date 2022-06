VM-vinteren tilbake på NRK

– Vi er strålende fornøyde med at VM i nordiske grener blir å se på NRK neste år og i 2025 på hjemmebane i Trondheim. Vi vet at store mesterskap er viktig for alle vintersportsfans i Norge, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Allerede kommende vinter kan publikum se alt fra VM i langrenn, hopp og kombinert på NRK etter at NRK ble enige med Viaplay om å dele på disse rettighetene. Det var opprinnelig Viaplay Group som i 2019 kjøpte TV-rettighetene til disse to mesterskapene.

– Vi har det beste laget i alle ledd

NRKs sportsredaktør er ikke tvil om at kanalen kommer til å lage skikkelig vinterfest for sitt publikum.

– Det er spesielt gledelig at NRK nå får vise fram VM på hjemmebane i Trondheim i 2025. Vi har det beste laget i alle ledd, og vi kan lage den beste vinterfesten, sier sportsredaktør i NRK, Egil Sundvor.

NRKs rettighetssjef er glad for å få rettighetene tilbake.

– Vinteridrett er en del av vår felles kultur, og det er viktig at en allmennkringkaster som NRK får anledning til være tilbyder av slike store mesterskap. Derfor var det både avgjørende veldig gledelig for oss å få denne avtalen med Viaplay i havn, sier NRKs rettighetssjef Runar Østmo.

Sportsavdelingen feirer med kake at NRK har fått rettighetene til ski-VM. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Strålende nyhet

President Tove Moe Dyrhaug, i Norges Skiforbund sier dette er en gledens dag.

– Det er en strålende nyhet for norsk skisport og god nyhet for alle som er glad i skisporten. NRK har en unik erfaring når det gjelder å produsere langrenn kombinert og hopp. Så nå kan norske TV-seere se frem til nye store TV-øyeblikk, sier Dyrhaug til NRK.

Hun er spesielt glad for at rettighetene nå skal deles.

– Det er en gledelig dag både for NRK, TV 2 og Viaplay har bevist at de har de dekker skisport på en kjempefin måte, så dette er en kjempegod nyhet for oss, sier hun.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt tror at publikum vil merke gleden i NRK når VM skal sendes.

– Publikum skal få se en enorm entusiasme over at vi får lov til å vise de største tingene her på NRK1.

Se Saltvedt snakke om betydningen av å vintersporten på statskanalen her: