200 bilister får nå en brikke i bilen som beregner prisen på grunnlag av distanse og området man kjører i. Brikken sender også trådløs informasjon til mobilen eller kjørecomputeren om hvilken takstsone du befinner seg i.

Kan en slik brikke være et mer rettferdig alternativ til bomringene? Det mener Ole Martin Lykkja i Q-Free Foto: Joakim Reigstad / NRK

– Mer rettferdig

Mens Ole Martin Lykkja, prosjektleder i Q-Free, kjører i Oslo sentrum, forteller appen på mobilen hans at prisen er tre kroner per kilometer. Utenfor sentrum er det gratis. Det er et tenkt beløp, men viser hvordan veiprising kan fungere:

–Fordelen med systemet er at det blir mer rettferdig. Man betaler pr. kilometer og ikke om man krysser en bomring eller ikke, sier Lykkja.

Det er Q-Free som har det tekniske ansvaret for pilotprosjektet.

Slik ser appen ut. Med en fiktiv pris på 3 kroner pr. km i Oslo sentrum Foto: Q-Free

Er det sikkert?

Det er ikke tatt en politisk beslutning på om veiprising kan erstatte bomstasjoner. Et vesentlig spørsmål er om personvernet blir ivaretatt godt nok når brikken lagrer hvor man til enhver tid har kjørt. Ole Martin Lykkja i Q-Free er trygg på at de skal klare det:

–Informasjonen om hvor du kjører blir bare behandlet og prosessert av utstyret som er bilen. Det er kun fakturaen som blir sendt til myndighetene, ifølge Lykkja.

Det er også andre utfordringer som kan skape humper i veien for veiprising. Tidligere systemer har vist seg sårbare for hacking ved at GPS-signalene blokkeres med en såkalt jammer. Og om alle skal over på et slikt system, hva gjør man med utenlandske biler?

Statens vegvesen synes uansett modellen er så interessant at 200 bilister i Trondheim nå får en slik brikke installert. De får også en fiktiv faktura som de kan sammenligne med sine reelle bomutgifter.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er spent på om veiprising vil påvirke kjørevanene Foto: Joakim Reigstad / NRK

Også mer miljøvennlig?

Et av spørsmålene Statens vegvesen er nysgjerrige på, er om dette også påvirker kjøremønsteret. Om fortløpende prisinformasjon vil gjøre at bilister i større grad unngår å kjøre på miljøbelastende tidspunkter og områder. Det er veldig spennende med denne utprøvingen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen:

–Vi håper interessen er stor, både i forhold til hvordan det er å bruke systemet og hvordan det vil påvirke kjøringen.

Blir veiprising en realitet, er det politikerne nasjonalt og lokalt som avgjør hvilke områder som skal prises og hvor dyrt det blir.