– Når det gjelder skatt, så har regjeringen vært opptatt av at det er noen som har tålt å betale litt mer skatt. Mens vanlige arbeidsfolk, der skal skattetrykket gå ned, sier Vedum.

Budskapet kommer samme dag som regjeringen møtes til sin årlige, avsluttende budsjettkonferanse på Statsministerens kontor.

Vedum vil ikke røpe akkurat hvor mye skattene skal kuttes eller hvem som får de største lettelsene.

– Ofte når vi fordeler for mange, så blir det relativt små beløp for hver enkelt. Men det er retninga over tid vi er opptatt av.

SV-leder Trygve Slagsvold Vedum ønsker at landet har mindre forskjeller, og at det skal lønne seg å arbeide. Foto: Jan Langhaug / NTB

Finansministeren sier regjeringen er opptatt av å ha et skattesystem som stimulerer til arbeid.

– Regjeringa har redusert inntektsskatten med 8,9 milliarder de første åra vi har styrt. Vi mener det har vært nødvendig og riktig at det spesielt har gått til folk med lave og middels inntekter. Og vi ønsker å fortsette den veien.

Tidligere har regjeringen definert lave og middels inntekter som under 750.000 kroner i året.

Frykter skattegrepet er for lite

Kari Elisabeth Kaski i regjeringens faste budsjettpartner SV, sier skattelettelsene må monne for vanlige folk.

– Folk flest er nødt til å få bedre råd enn det de har nå. Skal vi få til det, da må skattekuttene faktisk monne. Det må være sånn at folk merker dem, i kombinasjon med at velferden styrkes.

Kaski frykter regjeringens nye skattegrep er for lite til å få ned de økonomiske forskjellene i Norge.

– Skal det være noe poeng å kutte skattene for folk flest, må det i hvert fall kuttes nok til at det merkes i lommeboka. Folk flest må sitte igjen med mer, gjennom både skattekutt og en styrking av velferden vår, sier hun.

Skal forskjellene i Norge gå ned så må skattene for de superrike økes, mener SV-leder Kari Elisabeth Kaski. Foto: Hanna Johre / NTB

– Hjelper ingen

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi erkjenner at det kan høres mye ut at regjeringen har kuttet skattene med 8,9 milliarder kroner.

Hans Andreas Limi (Frp) har liten tro på at skattegrepet hjelper vanlige folk. Foto: William Jobling / NRK

Men han hevder historien har vist at det ikke er store summene som tilfaller den enkelte lønnsmottaker.

– Det beste året ga vanlige inntekter ca. 150 kroner mindre i skatt per måned. Det hjelper ingen i forhold til den prisstigningen og høye rentene som de opplever nå, sier Limi.

Han mener regjeringen bør gjennomføre betydelige skatte- og avgiftskutt.

– Regjeringen har jo gjennomført historiske skatteøkninger. Nå bør de gjennomføre skattekutt, og så bør de se på avgiftsnivået.

– Avgiftsnivået er jo kanskje den største utfordringen for de som har de laveste inntektene, sier Limi.

Ingen store endringer for næringslivet

Vedum sier til NRK at regjeringen ikke planlegger nye, store endringer i skattene for næringslivet.

Men den omstridte økningen i arbeidsgiveravgift for alle som tjener mer enn 850.000 kroner i året, blir fjernet 1. januar neste år, lover han.

Grepet var ventet å gi inntekter på 7,7 milliarder kroner på årsbasis, og ble innført av regjeringen i 2023.

– Dette var et ekstraordinært tiltak man gjorde da krigen starta i Ukraina. Det var noen voldsomme utgifter som kom. Vi varsla da at den skulle være midlertidig og vi skulle fjerne den så fort som mulig, sier Vedum.

Men hvordan det skal dekkes, og hvor mye de vil koste, vil Vedum komme tilbake til.

– Det kommer vi tilbake til i budsjettet, men det kommer til å gjennomføres at vi tar bort den for høye arbeidsgiveravgiften på høye inntekter.