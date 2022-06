Vedum tatt på senga av kommunebråket i sør

– Det er nok litt nytt for nokon at ein skal vektlegge den folkelege meininga så sterkt som vi gjer, meiner Vedum.

Det har kome harde ord frå Kristiansand etter at regjeringa lova at innbyggarane i dei tidlegare kommunane Søgne og Songdalen skal bli høyrd i ei folkerøysting om dei vil rive seg laus.

For sjølv om Senterpartiet alltid har argumentert for at dei minste kommunane bør bli lytta til, så peikar regjeringa sitt fellesdokument Hurdalsplattformen på ein prosess der dei nye kommunestyra må vedta å søke om oppløysing dersom dette skal bli aktuelt. Dette vart vurdert i nye Kristiansand kommune, men 1. desember i fjor sa bystyret nei til å søke om oppløysing.

– Eg synest nokon av reaksjonane hoppar over det viktigaste; nemleg at vi seier at folk skal bli lytta til og at det skal vere ei folkerøysting, seier Vedum til NRK no.

Raseriet har vore mest framtredande i Arbeidarpartiet. Ap-ordførar Jan Oddvar Skisland i Kristiansand har stilt spørsmål ved om partiet bør sitte i regjering med Senterpartiet.

I dag reiser både statsminister Støre og Vedums eigen kommunalminister, Sigbjørn Gjelsvik, til Kristiansand for å prøve å dempe bølgjene på den elles så milde sørlandskysten. Gjelsvik møter kommunen, Støre må prate ut med lokalpartiet.

– Eg har skjønt at nokon opplever at dette kjem litt overraskande, men viss ein huskar kva som er blitt sagt, så er dette det same som vi sa i valkampen.

Ingen snuoperasjon

Eitt av mange spørsmål i dag, når Støre og Gjelsvik møter sinte lokalpolitikarar på Sørlandet, er om det er aktuelt for regjeringa å justere planen sin.

Det avviser senterpartileiaren.

– Kan du vere villig til å gjere om på beslutninga for å hjelpe regjeringspartner når du ser kva problem det skaper for Ap og statsministeren?

– Det handlar om saka. Dette er ei fellesbeslutning.