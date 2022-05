– Jeg er en brennende tilhenger av dette prosjektet, og har alltid vært det. Sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK, og fortsetter:

– Det skal vi gjennomføre.

Jonas Gahr Støre sier Regjeringen skal gå igjennom tallgrunnlaget for Ocean Space Centre-utbygginga og se at de gjør ting på riktig måte og til best mulig kostnad. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å redusere bevilgningen til havforskningssenteret med 405 millioner kroner. I tillegg blir byggingen utsatt til senest 2025.

Byggestart var opprinnelig planlagt i år og i budsjettet fra forrige regjering ble det foreslått å sette av 6,9 milliarder kroner til formålet.

Støre sier at det Regjeringen har satt søkelys på nå er å se på kostnadene ved større bygg. Målet er blant annet å finne ut om det koster for mye eller om det er rett tid å bygge dem på akkurat nå.

Skuffet

Utsettelsen skyldes stor usikkerhet knyttet til kostnader ved bygging av det nye senteret.

– Vi er veldig skuffet, og dette kom overraskende.

Det sier Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU.

Olav Bolland er både skuffet og overrasket over nyheten om at Ocean Space Centre utsettes. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Han tror en utsettelse betyr spikeren i kista for hele Ocean Space Centre.

– Å ta opp dette om to år er en tung og omfattende jobb. Det vil ikke bli lett. Det er også avhengig av at det om 2–3 år er vilje til å finansiere denne utbyggingen, og det vet vi ingenting om i dag, sier Bolland, som legger til at utsettelsen vil koste flere hundre millioner kroner å stoppe prosjektet nå.

– Stortinget må rydde opp

– Ocean Space Centre kan ikke utsettes, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik, etter nyheten ble kjent.

– De ansatte har flyttet ut av kontorene og 1000 studenter er allerede på flyttefot, sier fylkesordføreren.

Byggestart skulle ha vært i år.

– Regjeringens forslag øker kostnadene i prosjektet med mellom 500–750 millioner kroner, så dette må Stortinget rydde opp i – og signalene må komme raskt slik at det ikke påløper unødige kostnader og forsinkelser, sier Sandvik.

Tore O. Sandvik reagerer kraftig på utsettelsen av bygging av Ocean Space Centre. Foto: Anne Line Bakken

Fylkesordføreren mener en forsinkelse vil sette den nylige varslede havvindsatsingen i fare, og at den vil svekke Norge som maritim nasjon og undergrave mulighetene for å øke høstingen av mat og ressurser fra havet.

– Norge har ikke råd til dette. Det er nødvendig å begrense pengebruken i tider med stort press i økonomien, men vi kan verken sage over grenen vi sitter på, eller påføre viktige nasjonale prosjekter ekstrakostnader på opp mot en milliard kroner.

Har bedt om møte

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) reagerer også svært dårlig på nyheten.

– Jeg er veldig overrasket, fordi vi fikk forsikringer senest i mars om at dette prosjektet skal kjøres, sier ordføreren.

Hun fikk selv vite om utsettelsen sent tirsdag kveld, og har siden forsøkt å få informasjon om grunnlaget for utsettelsen.

– Jeg kan ikke forstå noe annet enn at her er det opplysninger som ikke har vært på bordet når beslutningen om å fremme et slik forslag er tatt, og jeg håper inderlig at man går nye runder for å se på det reelle grunnlaget i forslaget.

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim kommune, mener utsettelsen er svært alvorlig. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Hun reagerer også på at verken Trøndelag Arbeiderparti eller Trondheim Arbeiderparti har blitt involvert i prosessen i forkant av forslaget.

Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik har derfor bedt om møte med partiledelsen.

– Det er fordi dette er alvorlig. Vi har ikke blitt involvert i det hele tatt. Vi er nødt til å få en bedre dialog, for å sikre faktagrunnlaget men også understreke hvor viktig dette prosjektet er.

Og politikerne er ikke de eneste som reagerer på utsettelsen. Rederiforbundet skriver til NRK Trøndelag at utsettelsen setter hele prosjektet i fare. Akademikerne, Abelia (foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO) og Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) reagerer også sterkt.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han synes det er bra at mange reagerer på utsettelsen.

– De vil gjerne se Ocean Space Centre, og det vil vi også.

Men statsministeren sier de vil gå igjennom tallgrunnlaget i prosjektet for å sjekke at det blir gjort riktig og til best mulig kostnad.

– Ocean Space Centre skal bygges, fastslår Støre.

Vil avslutte campusprosjekt

I torsdagens framlagte budsjett, som er ei justering av statsbudsjettet som ble vedtatt av Stortinget like før jul, ble det også foreslått et kutt i bevilgninger på 196 millioner kroner til campus-prosjektet til NTNU.

Regjeringen foreslår at prosjektet om campussammenslåing avsluttes i sin nåværende form, og at det utredes nedskalerte alternativer av prosjektet.

Det skjer etter forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) allerede 27. mars varslet om kutt i NTNUs byggeplaner.

– Det er veldig synd at man kutter der det er lagt mye sjel og arbeid ned i et prosjekt som skulle bli veldig bra for studenter og ansatte, sier Jørgen Valseth, studentrepresentant i NTNU-styret som vil få framlagt alternativer for utbyggingen i slutten av mai.

Opprinnelig var Valseth positiv til campussammenslåingen, men sier at han nå er usikker fram til han får vite mer om konsekvensene for kuttet.

Skisse over campusprosjektet. Illustrasjon: NTNU

Den opprinnelige budsjettramma ble satt til 11,8 milliarder, og målet med prosjektet er å samle alle fagmiljøene og studentene på NTNU for å fremme tverrfaglige samarbeid.

Borten Moe har tidligere kritisert Solberg-regjeringen for å ha vært alt for løsslupne med ressurser til universitetsbygg, mens NTNU-rektor Anne Borg har uttrykt bekymring for om universitetet vil klare å samle campus med disse kuttene.

Sjokk og vantro

Prorektor for forskning og formidling, Tor Grande, sier til NRK Trøndelag at dette er en mørk dag for NTNU. «Sjokk» og «vantro» er også ord han mener er treffende.

– Spesielt utsettelsen av Ocean Space Centre kom veldig, veldig overraskende på oss. Vi håper vi har mulighet til å påvirke dette, både på kort og lang sikt. Å unngå en utsettelse er helt avgjørende, sier han, som påpeker at prosjektet allerede har kommet godt i gang, og at en utsettelse vil gjøre prosjektet mye dyrere.

Regjeringens forslag skal avgjøres i Stortinget i juni.